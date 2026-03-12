Cuaca Jawa Timur 12 Maret 2026, Pagi & Siang Sejumlah Wilayah Gerimis, Sore-Malam Cerah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (12/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Situbondo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Bojonegoro hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-34 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)