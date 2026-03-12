Waspada Glaukoma, JEC JAVA Surabaya Ajak Warga Periksa Mata Sejak Dini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peringatan Pekan Glaukoma Sedunia 2026 menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap glaukoma, penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan permanen jika tidak terdeteksi sejak dini.

Penyakit ini kerap berkembang tanpa gejala yang jelas sehingga banyak penderita baru menyadari kondisinya saat penglihatan mulai terganggu.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran tersebut, JEC JAVA Surabaya menggelar berbagai kegiatan edukasi sekaligus menyediakan layanan skrining mata gratis bagi masyarakat.

Program ini diharapkan dapat membantu warga mengetahui kondisi kesehatan mata mereka lebih awal, terutama bagi kelompok berisiko.

Dokter spesialis mata di JEC JAVA Surabaya Dian Arumdini menjelaskan bahwa glaukoma sering dijuluki sebagai silent thief of sight karena kerusakan saraf optik terjadi secara perlahan tanpa tanda yang jelas.

“Kerusakan penglihatan akibat glaukoma bersifat permanen. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah paling efektif untuk mengontrol perkembangan penyakit ini,” ujar dr Dian, Rabu (11/3).

Dia menyebut banyak pasien baru datang berobat ketika lapang pandang sudah mulai menyempit.

Pada tahap tersebut, kerusakan saraf optik biasanya sudah terjadi sehingga penanganan hanya bertujuan mencegah kondisi semakin memburuk.