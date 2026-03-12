JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Waspada Glaukoma, JEC JAVA Surabaya Ajak Warga Periksa Mata Sejak Dini

Waspada Glaukoma, JEC JAVA Surabaya Ajak Warga Periksa Mata Sejak Dini

Kamis, 12 Maret 2026 – 18:00 WIB
Waspada Glaukoma, JEC JAVA Surabaya Ajak Warga Periksa Mata Sejak Dini - JPNN.com Jatim
JEC JAVA Surabaya menggelar berbagai kegiatan edukasi sekaligus menyediakan layanan skrining mata gratis bagi masyarakat dalam rangka memperingat Pekan Glaukoma Sedunia 2026. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peringatan Pekan Glaukoma Sedunia 2026 menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap glaukoma, penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan permanen jika tidak terdeteksi sejak dini.

Penyakit ini kerap berkembang tanpa gejala yang jelas sehingga banyak penderita baru menyadari kondisinya saat penglihatan mulai terganggu.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran tersebut, JEC JAVA Surabaya menggelar berbagai kegiatan edukasi sekaligus menyediakan layanan skrining mata gratis bagi masyarakat.

Baca Juga:

Program ini diharapkan dapat membantu warga mengetahui kondisi kesehatan mata mereka lebih awal, terutama bagi kelompok berisiko.

Dokter spesialis mata di JEC JAVA Surabaya Dian Arumdini menjelaskan bahwa glaukoma sering dijuluki sebagai silent thief of sight karena kerusakan saraf optik terjadi secara perlahan tanpa tanda yang jelas.

“Kerusakan penglihatan akibat glaukoma bersifat permanen. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah paling efektif untuk mengontrol perkembangan penyakit ini,” ujar dr Dian, Rabu (11/3).

Baca Juga:

Dia menyebut banyak pasien baru datang berobat ketika lapang pandang sudah mulai menyempit.

Pada tahap tersebut, kerusakan saraf optik biasanya sudah terjadi sehingga penanganan hanya bertujuan mencegah kondisi semakin memburuk.

JEC JAVA Surabaya menggelar berbagai kegiatan edukasi sekaligus menyediakan layanan skrining mata gratis bagi masyarakat dalam rangka memperingat Pekan Glaukoma
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   JEC Java Surabaya Waspada Glaukoma Glaukoma Peringatan Pekan Glaukoma Sedunia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU