Kapal Feri KMP Portlink VII Terbakar saat Muat Kendaraan di Ketapang

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Kapal Motor Penyeberangan KMP Portlink VII terbakar saat melakukan aktivitas muat kendaraan di Dermaga MB-IV Pelabuhan Ketapang, Rabu (12/3) malam.

Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada kapal feri tersebut.

Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Bayu Kusumo Nugroho mengatakan kapal roro milik PT ASDP Indonesia Ferry itu sempat terbakar di bagian lantai dua.

“Api sudah padam dan dugaan penyebab kebakaran kapal feri tersebut karena korsleting kabel (kelistrikan kapal),” kata Bayu saat dihubungi.

Dia memastikan tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Pasalnya, seluruh penumpang dan kendaraan langsung dievakuasi sesaat setelah api muncul.

“Tidak ada korban, semuanya langsung dievakuasi,” ujarnya.

KMP Portlink VII diketahui mulai melakukan aktivitas muat kendaraan dan penumpang sekitar pukul 20.22 WIB.