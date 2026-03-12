Sempat Tertutup Longsor, Jalan Trenggalek–Ponorogo Kembali Dibuka

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Ruas jalan nasional Trenggalek–Ponorogo di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek kini sudah dapat dilalui kendaraan setelah sebelumnya tertutup longsor.

Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Timur–Bali (BBPJN) memastikan akses jalan tersebut kembali dibuka setelah dilakukan penanganan darurat pada badan jalan yang amblas.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 Provinsi Jawa Timur Endy Aktony mengatakan longsor sebelumnya menutup badan jalan akibat material tanah dan batu yang runtuh dari tebing di sekitar lokasi.

Salah satu langkah penanganan yang dilakukan adalah pemasangan sheet pile atau pelat baja untuk menahan pergerakan tanah sekaligus memperkuat struktur badan jalan sementara.

“Untuk kendaraan sudah bisa melintas dua arah, baik roda dua maupun roda empat. Namun kendaraan roda enam ke atas diberlakukan sistem bergantian atau satu per satu,” kata Endy, Rabu.

Selain pemasangan pelat baja, petugas juga melakukan penimbunan material serta penyemprotan soil stabilizer guna meningkatkan kestabilan tanah pada area terdampak.

Akibat penanganan darurat tersebut, lebar badan jalan sementara menjadi sedikit menyempit karena adanya timbunan material penguat.

Meski demikian, Endy memastikan secara fungsional jalan nasional tersebut telah kembali dapat digunakan masyarakat, termasuk untuk mendukung kelancaran arus mudik Hari Raya Idulfitri 2026.