Basement Eks Hi-Tech Mal Dibuka Mei 2026, Disiapkan Jadi Pusat Komunitas Anak Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan gedung eks Hi-Tech Mall menjadi pusat aktivitas komunitas anak muda, UMKM, hingga ruang kegiatan kreatif. Area basement ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2026.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan tahap awal yang akan dibuka adalah basement yang dirancang sebagai ruang berkumpul berbagai komunitas, mulai dari komunitas motor hingga kegiatan kreatif.

“Insyaallah bulan Mei kami resmikan yang lantai basement. Di bawah untuk komunitas, sementara yang lantai atas nanti lebih ke arah komersial,” ujar Eri saat meninjau gedung eks Hi-Tech Mall, Selasa (10/3).

Selain ruang komunitas, Pemkot juga menyiapkan sejumlah fungsi lain di gedung tersebut.

Lantai 2 akan digunakan sebagai kantor beberapa perangkat daerah yang saat ini masih berkantor di luar kawasan Jimerto. Beberapa organisasi seperti Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), Karang Taruna, dan Rumah Bahasa juga direncanakan menempati area tersebut.

Sementara itu, lantai 3 yang sebelumnya merupakan ruang bioskop akan diubah menjadi ruang multifungsi untuk berbagai kegiatan, mulai dari pertemuan, pernikahan, hingga mini konser.

Eri menambahkan pada tahap awal Pemkot akan menggratiskan sewa tempat bagi komunitas dan pelaku usaha selama beberapa bulan pertama sebagai masa uji coba.

“Akan digratiskan dulu beberapa bulan sampai satu tahun, sambil kami evaluasi bagaimana perkembangannya,” katanya.