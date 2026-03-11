IKA ITS Jatim Santuni 1.200 Anak Yatim dan Dhuafa pada Ramadan 1447 H

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PW IKA ITS) Jawa Timur menyalurkan 1.200 paket santunan kepada anak yatim dan dhuafa di sejumlah wilayah dalam program Santunan Anak Yatim dan Dhuafa ke-13 pada Ramadan 1447 H.

Kegiatan santunan digelar di Plaza dr. Angka ITS, Rabu (11/3), dengan 50 anak sebagai penerima manfaat.

Sebelumnya, santunan juga disalurkan di Pendopo Kabupaten Bangkalan dengan 250 penerima, Sidoarjo sebanyak 250 penerima, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Gresik dengan 275 penerima, serta Sekolah Rakyat Kejawan Surabaya sebanyak 60 penerima.

Rangkaian kegiatan ini dijadwalkan ditutup pada 14 Maret 2026 di Kelurahan Keputih, Surabaya.

Ketua Panitia Fahmi Fahresi mengatakan kegiatan santunan tersebut telah menjadi agenda rutin setiap Ramadan dan kini memasuki tahun ke-13.

“Kami juga berterima kasih kepada Yayasan Manarul Ilmi ITS atas kolaborasi yang telah terjalin selama empat tahun terakhir dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk santunan anak yatim dan dhuafa ini,” ujar Fahmi.

Acara tersebut turut dihadiri Rektor ITS Bambang Pramujati, Wakil Rektor III ITS Imam Baihaqi, Ketua PW IKA ITS Jawa Timur sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua Harian PW IKA ITS Jawa Timur Yoke C. Katon, serta Joni Hermana yang mewakili Yayasan Manarul Ilmi ITS.

Selain itu, hadir pula sejumlah tokoh ITS, para alumni, serta perwakilan sponsor seperti PLN dan Quarto.