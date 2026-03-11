Rumah Praktik dr Puruhito di Trunojoyo Surabaya Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rumah praktik milik mantan Rektor Universitas Airlangga Prof dr Puruhito di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Dr Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya kebakaran, Rabu (11/3).

Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 15.15 WIB.

“Unit tempur dari Pos TVRI tiba di lokasi pada pukul 15.21 WIB dan langsung melakukan upaya pemadaman,” kata Rokhim.

Untuk menangani kebakaran tersebut, Damkar Surabaya mengerahkan tujuh unit mobil pemadam dan lima unit kendaraan rescue.

Unit tersebut berasal dari Pos Grudo, Rayon 1 Pasar Turi, Pos TVRI, Posko Taktis Joyoboyo, serta Pos Menur.

Rokhim menyebut api utama dipadamkan pada pukul 16.08 WIB. Petugas kemudian melakukan proses pembasahan hingga situasi dinyatakan aman pada pukul 17.21 WIB.

Bangunan rumah berukuran sekitar 15 x 15 meter itu tidak sepenuhnya ludes terbakar.