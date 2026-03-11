Ramadan Berkah, Untag Surabaya Berbagi dengan Ratusan Anak Yatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menggelar kegiatan buka puasa bersama anak yatim piatu dalam rangka mempererat nilai kepedulian sosial pada bulan Ramadan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Graha Wiyata lantai dua kampus setempat, Rabu (11/3), dan dihadiri pimpinan yayasan, pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, serta ratusan anak yatim dari 10 panti asuhan di sekitar kampus.

“Kegiatan buka puasa bersama anak yatim piatu merupakan bentuk kepedulian sosial yang secara konsisten dilakukan oleh kampus,” kata Harjo.

Acara tersebut diawali dengan rangkaian kegiatan keagamaan seperti pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan dongeng hiburan bagi anak-anak.

Kegiatan juga diisi dengan kultum yang disampaikan dosen Fakultas Teknik Muhammad Faisal.

Dalam tausiyahnya, dia mengajak seluruh peserta meneladani sikap Muhammad yang selalu berbagi dan peduli terhadap sesama.

Selain berbuka puasa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu yang hadir dari berbagai panti asuhan di Surabaya.