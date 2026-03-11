668 Personel Disiagakan Amankan Perjalanan Kereta Saat Mudik Lebaran di Daop 8 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya menyiagakan ratusan personel untuk menjaga keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api selama masa angkutan mudik Lebaran 2026.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan pihaknya menyiapkan total 668 tenaga pengamanan yang akan bertugas di berbagai titik operasional.

“Dari sisi pengamanan kami menyiapkan 668 tenaga pengamanan, termasuk tambahan perbantuan dari TNI dan Polri sebanyak 80 personel,” ujarnya.

Menurut Mahendro, petugas tersebut akan ditempatkan di stasiun maupun di atas kereta untuk memastikan perjalanan selama masa mudik berjalan aman dan lancar.

“Petugas akan bertugas di dalam kereta maupun di stasiun untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang, terutama di area operasional KAI,” katanya.

Selain pengamanan di stasiun dan kereta, KAI Daop 8 Surabaya juga meningkatkan pengawasan di jalur yang dinilai rawan gangguan maupun bencana.

Sebanyak 11 petugas penjaga daerah pantauan khusus disiagakan untuk memantau kondisi jalur kereta selama 24 jam.

Di samping itu, terdapat pula 107 petugas penjaga perlintasan ekstra yang ditempatkan di sejumlah perlintasan sebidang yang biasanya tidak dijaga penuh selama sehari.