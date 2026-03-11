JPNN.com

Rabu, 11 Maret 2026 – 16:30 WIB
Tiket Mudik Kereta dari Daop 8 Surabaya Terjual 55 Persen, Puncak Diprediksi 18 Maret - JPNN.com Jatim
Sebanyak 31.402 tiket kereta api jarak jauh untuk periode Angkutan Lebaran 2026 dari keberangkatan Daop 8 Surabaya ludes terjual. Foto: Humas KAI Daop 8 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (KAI Daop) 8 Surabaya mencatat penjualan tiket kereta api untuk masa angkutan mudik Lebaran 2026 terus meningkat. Hingga saat ini, lebih dari separuh kursi yang disediakan telah terjual.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan pihaknya menyediakan total 561.528 tempat duduk untuk perjalanan kereta api yang berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya.

“Dari total 561.528 tempat duduk yang kami sediakan, sampai saat ini sudah terjual sekitar 309.000 tiket atau sekitar 55 persen,” ujar Mahendro, Selasa (10/3).

Menurut Mahendro, seluruh tiket tersebut merupakan kapasitas keberangkatan kereta api dari wilayah Daop 8 Surabaya menuju berbagai tujuan, baik ke arah barat maupun ke arah timur Pulau Jawa.

Dia menjelaskan masyarakat masih memiliki kesempatan mendapatkan tiket karena sekitar 45 persen kursi masih tersedia.

“Kursi yang masih tersedia juga termasuk sekitar 85.000 tiket yang mendapat stimulus diskon 30 persen dari pemerintah. Jadi, masyarakat masih bisa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pemesanan tiket mudik,” jelasnya.

Sementara itu, peningkatan jumlah penumpang diperkirakan mulai terlihat dalam beberapa hari ke depan.

“Untuk tanggal 11 Maret memang belum terlihat signifikan. Namun, mulai tanggal 13 Maret sudah mulai ada peningkatan jika dibandingkan dengan hari biasa,” kata Mahendro.

KAI Daop 8 Surabaya mencatat 309.000 dari 561.528 tiket yang disediakan untuk mudik Lebaran 2026 telah terjual.
