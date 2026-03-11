Dindik Jatim Siapkan 6 Program Prioritas Pendidikan 2027, dari AI hingga SMK Industri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai memimpin perumusan arah kebijakan pembangunan pendidikan Jawa Timur tahun 2027.

Hal tersebut dibahas dalam Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Pendidikan Jatim 2027 yang digelar baru-baru ini.

Dalam forum tersebut, setidaknya ada enam program prioritas yang menjadi fokus pembangunan pendidikan di Jawa Timur.

Program tersebut meliputi penguatan kualitas pembelajaran, transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan, penguatan SMK berbasis industri, penguatan sekolah unggulan dan ketarunaan, pengembangan talenta serta prestasi siswa, hingga pemerataan akses pendidikan inklusif.

Aries menegaskan pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Melalui forum ini kita berharap dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih komprehensif, terarah, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur,” kata Aries, Senin (9/3).

Dia berharap berbagai program prioritas tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Mulai dari peningkatan mutu pembelajaran, penguatan pendidikan vokasi, hingga perluasan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.