JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Mobil Avanza Tercebur ke Sungai di Cipta Menanggal Surabaya, Pengemudi Selamat

Mobil Avanza Tercebur ke Sungai di Cipta Menanggal Surabaya, Pengemudi Selamat

Rabu, 11 Maret 2026 – 13:08 WIB
Mobil Avanza Tercebur ke Sungai di Cipta Menanggal Surabaya, Pengemudi Selamat - JPNN.com Jatim
Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengevakuasi kendaraan tersebut dan pengemudi dilaporkan selamat, Rabu (11/3). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Toyota Avanza tercebur ke sungai di kawasan Jalan Cipta Menanggal 1, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Rabu (11/3) dini hari.

Kendaraan tersebut dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya setelah menerima laporan dari Posko Terpadu Selatan.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kejadian diterima sekitar pukul 01.37 WIB.

Baca Juga:

“Setelah menerima laporan, tim langsung berangkat pukul 01.38 WIB dan tiba di lokasi pada 01.44 WIB,” kata Rokhim.

Setibanya di lokasi, petugas dari Unit Rescue Rayon 4 Wiyung langsung melakukan koordinasi dan proses evakuasi kendaraan yang berada di sungai.

Mobil yang tercebur diketahui dikemudikan YM warga Puu Nuu, Sumba Barat. Beruntung, pengemudi selamat dalam kejadian tersebut.

Baca Juga:

“Kondisi pengemudi sadar dan tidak mengalami luka,” jelas Rokhim.

Proses evakuasi berlangsung sekitar satu setengah jam hingga akhirnya mobil berhasil diangkat dari sungai pada pukul 03.10 WIB.

Sebuah mobil Toyota Avanza tercebur ke sungai di Jalan Cipta Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   mobil tercebur sungai kecelakaan surabaya evakuasi mobil Surabaya DPKP Surabaya mobil nyemplung sungai

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU