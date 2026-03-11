Mobil Avanza Tercebur ke Sungai di Cipta Menanggal Surabaya, Pengemudi Selamat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Toyota Avanza tercebur ke sungai di kawasan Jalan Cipta Menanggal 1, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Rabu (11/3) dini hari.

Kendaraan tersebut dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya setelah menerima laporan dari Posko Terpadu Selatan.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kejadian diterima sekitar pukul 01.37 WIB.

“Setelah menerima laporan, tim langsung berangkat pukul 01.38 WIB dan tiba di lokasi pada 01.44 WIB,” kata Rokhim.

Setibanya di lokasi, petugas dari Unit Rescue Rayon 4 Wiyung langsung melakukan koordinasi dan proses evakuasi kendaraan yang berada di sungai.

Mobil yang tercebur diketahui dikemudikan YM warga Puu Nuu, Sumba Barat. Beruntung, pengemudi selamat dalam kejadian tersebut.

“Kondisi pengemudi sadar dan tidak mengalami luka,” jelas Rokhim.

Proses evakuasi berlangsung sekitar satu setengah jam hingga akhirnya mobil berhasil diangkat dari sungai pada pukul 03.10 WIB.