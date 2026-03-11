IKA MM UC Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim, Hadirkan Kepedulian Berdampak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Ciputra (IKA MM UC) menggelar kegiatan sosial tahunan berupa buka puasa bersama anak yatim.

Kegiatan bertema Hadirkan Keberkahan Melalui Senyuman itu menjadi agenda rutin para alumni setiap bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.

Tahun ini, IKA MM UC mengundang 50 anak yatim piatu untuk berbuka puasa bersama.

Selain berbagi kebersamaan, anak-anak tersebut juga menerima berbagai perlengkapan sekolah seperti tas dan alat tulis untuk mendukung semangat belajar mereka.

Suasana acara makin meriah dengan berbagai kegiatan hiburan yang dirancang khusus untuk anak-anak.

Mulai dari story telling menggunakan boneka, permainan interaktif, hingga makan bersama dalam suasana penuh keakraban antara anak-anak dan para alumni.

Ketua IKA MM UC Malik Atmadja mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar agenda berbagi, tetapi juga bagian dari upaya alumni menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan keberadaan alumni MM UC tidak hanya sukses secara profesional, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Malik, Rabu (11/3).