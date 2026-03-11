Cuaca Malang Hari ini, Pagi dan Siang Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (11/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya berawan di seluruh kawasan. Malamnya berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga gerimis mengguyur sejumlah kawasan.

Siangnya Kasembon dan Wagir berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-26 derajat celsius.