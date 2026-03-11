Via Vallen Melahirkan Anak Kedua, Sempat Mengalami Drama Menegangkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Proses lahiran anak kedua dari Via Vallen dan Chevra Yolandi di National Hospital Surabaya sempat menimbulkan drama menegangkan.

Chevra menjelaskan mulanya Hari Perkiraan Lahir (HPL) diprediksi jatuh saat Lebaran. Namun, sang ibu tiba tiba mengalami kontraksi.

Tampaknya si bayi sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan kedua orang tua dan kakaknya.

“Saat diperiksa, kondisi rahim sudah semakin menipis dan berpotensi robek sehingga membutuhkan penanganan yang sangat serius,” tutur Chevra.

Putri kedua Via Vallen dan Chevra lahir pada Sabtu (7/3) dan diberi nama Namy Safiyyah Azzahra Radia.

Chevra menjelaskan rangkaian nama tersebut menggambarkan sosok perempuan yang indah, bercahaya, sekaligus pemberani. Setiap kata dalam nama itu pun memiliki arti tersendiri.

Dia mengungkapkan, Namy berarti ombak yang melambangkan keagungan dan keindahan alami.

“Safiyyah diambil dari nama bibi Rasulullah Muhammad SAW yang dikenal sebagai sosok perempuan pemberani, sekaligus perempuan pertama yang ikut berperang membela Islam,” ujar Chevra.