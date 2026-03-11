Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi dan Siang Potensi Gerimis, Sore-Malam Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (11/3)

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Benowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakis, Rungkut, Sambikerep, Sukomanungal, Tandes, Tegalsari, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Sorenya gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.