Cuaca Jawa Timur 11 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (11/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang.

Gerimis juga mengguyur Mojokerto, Ngnajuk, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Lamongan, Lumajang, Malang, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Pacitan. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Blitar, Kota Blitar,

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-34 kilometer per jam.