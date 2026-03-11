Via Vallen Lahirkan Anak Kedua, Namy Safiyyah Azzahra Radia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyanyi dangdut populer Via Vallen melahirkan anak keduanya di National Hospital Surabaya pada Sabtu (7/3).

Buah cinta bersama sang suami Chevra Yolandi itu diberi nama Namy Safiyyah Azzahra Radia. Nama tersebut dipilih karena mengandung makna mendalam sekaligus doa bagi sang putri.

Chevra menjelaskan rangkaian nama tersebut menggambarkan sosok perempuan yang indah, bercahaya sekaligus pemberani. Setiap kata dalam nama itu pun memiliki arti tersendiri. Menurutnya, Namy berarti ombak yang melambangkan keagungan dan keindahan alami.

“Safiyyah diambil dari nama bibi Rasulullah Muhammad SAW yang dikenal sebagai sosok perempuan pemberani sekaligus perempuan pertama yang ikut berperang membela Islam,” ujar Chevra, Rabu (11/3).

Sementara itu, Azzahra terinspirasi dari nama putri kesayangan Rasulullah yang bermakna bunga yang bersinar dan bercahaya. Adapun Radia merupakan gabungan dari nama Chevra dan Via.

Chevra juga mengungkapkan rasa syukurnya karena proses persalinan berjalan lancar dan ditangani dengan baik oleh tim dokter di National Hospital Surabaya.

“Kami bersyukur karena proses persalinan dapat ditangani dengan baik oleh tim dokter di sini,” katanya.

para dokter yang menangani sangat berpengalaman dan profesional, sehingga membuat proses persalinan terasa lebih nyaman.