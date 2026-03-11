Ledakan Petasan di Nganjuk Sebabkan Dua Remaja Luka di Wajah dan Perut

JPNN.com

Rabu, 11 Maret 2026 – 12:07 WIB
Lokasi bekas ledakan petasan di Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (10/3/2026). Dua orang remaja mengalami luka diduga akibat ledakan petasan. ANTARA/ HO-Polres Nganjuk

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Aparat Polres Nganjuk menangani kasus ledakan diduga dari petasan yang menyebabkan dua remaja mengalami luka-luka. Peristiwa itu terjadi di Dusun Jabon, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Senin (9/3) malam.

Kasi Humas Polres Nganjuk Fajar Kurniadi mengatakan ledakan bermula ketika empat remaja meracik bahan petasan di belakang kandang sapi milik warga.

“Awalnya saudara AB, MA, dan FF berkumpul di rumah saudara SP di Dusun Jabon untuk mengambil obat mercon yang sebelumnya sudah mereka campur,” kata Fajar, Selasa (10/3).

Menurut dia, bahan petasan tersebut dibeli para remaja itu sebelumnya dan disimpan di rumah salah satu dari mereka.

Saat sedang meracik bahan tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan. Akibat kejadian itu, dua remaja yakni AB dan SP mengalami luka cukup serius.

Keduanya mengalami luka di bagian perut, wajah hingga mata dan saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit di wilayah Nganjuk.

Adapun dua remaja lainnya, FF dan MA, hanya mengalami luka ringan dan menjalani rawat jalan.

Polisi juga masih meminta keterangan dari keduanya terkait kronologi kejadian serta asal pembelian bahan petasan tersebut.

