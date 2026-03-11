JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini PT SMI Luncurkan ORIS, Investasi Mulai Rp5 Juta untuk Biayai Infrastruktur

PT SMI Luncurkan ORIS, Investasi Mulai Rp5 Juta untuk Biayai Infrastruktur

Rabu, 11 Maret 2026 – 11:06 WIB
PT SMI Luncurkan ORIS, Investasi Mulai Rp5 Juta untuk Biayai Infrastruktur - JPNN.com Jatim
PT SMI memperkenalkan Obligasi Ritel Infrastruktur (ORIS) di Surabaya sebagai instrumen investasi bagi masyarakat untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Fotoo: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memperkenalkan Obligasi Ritel Infrastruktur PT SMI (ORIS) kepada masyarakat Jawa Timur guna memperluas partisipasi investor ritel dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Sosialisasi instrumen investasi tersebut digelar di Arunaya Resto, Selasa (10/3).

Kegiatan itu menghadirkan Kepala Divisi Keuangan dan Hubungan Investor PT SMI Willy Sam serta Direktur PT Indo Premier Sekuritas Eban S. Bawono sebagai perwakilan Joint Lead Underwriter.

Sosialisasi di Surabaya merupakan rangkaian dari peluncuran ORIS yang sebelumnya dilakukan di Jakarta pada 9 Maret 2026.

Baca Juga:

Melalui ORIS, PT SMI menghadirkan instrumen investasi yang tidak hanya memberikan potensi imbal hasil bagi investor, tetapi juga memungkinkan masyarakat berkontribusi langsung dalam pembangunan nasional.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan ORIS menjadi langkah strategis untuk memperluas basis investor domestik.

“ORIS merupakan manifestasi transformasi PT SMI sebagai Development Finance Institution yang inklusif, di mana kami memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan nasional,” kata Reynaldi.

Baca Juga:

Sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT SMI sejak 2009 berperan mendukung pembiayaan berbagai proyek strategis, mulai dari transportasi, energi terbarukan, fasilitas kesehatan hingga penyediaan air minum.

PT SMI menilai Jawa Timur memiliki potensi besar dalam memperkuat basis investor ritel domestik seiring meningkatnya literasi investasi masyarakat. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan jumlah investor di Jawa Timur terus meningkat.

PT SMI memperkenalkan Obligasi Ritel Infrastruktur (ORIS) di Surabaya sebagai instrumen investasi bagi masyarakat untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasiona
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   PT SMI Obligasi Ritel Infrastruktur ORIS PT SMI investasi obligasi pasar modal Indonesia pentingnya infrastruktur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU