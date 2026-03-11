PT SMI Luncurkan ORIS, Investasi Mulai Rp5 Juta untuk Biayai Infrastruktur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memperkenalkan Obligasi Ritel Infrastruktur PT SMI (ORIS) kepada masyarakat Jawa Timur guna memperluas partisipasi investor ritel dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Sosialisasi instrumen investasi tersebut digelar di Arunaya Resto, Selasa (10/3).

Kegiatan itu menghadirkan Kepala Divisi Keuangan dan Hubungan Investor PT SMI Willy Sam serta Direktur PT Indo Premier Sekuritas Eban S. Bawono sebagai perwakilan Joint Lead Underwriter.

Sosialisasi di Surabaya merupakan rangkaian dari peluncuran ORIS yang sebelumnya dilakukan di Jakarta pada 9 Maret 2026.

Baca Juga: Polisi Tangkap Belasan Jukir Liar Gunakan QRIS Palsu di Surabaya

Melalui ORIS, PT SMI menghadirkan instrumen investasi yang tidak hanya memberikan potensi imbal hasil bagi investor, tetapi juga memungkinkan masyarakat berkontribusi langsung dalam pembangunan nasional.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan ORIS menjadi langkah strategis untuk memperluas basis investor domestik.

“ORIS merupakan manifestasi transformasi PT SMI sebagai Development Finance Institution yang inklusif, di mana kami memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan nasional,” kata Reynaldi.

Sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT SMI sejak 2009 berperan mendukung pembiayaan berbagai proyek strategis, mulai dari transportasi, energi terbarukan, fasilitas kesehatan hingga penyediaan air minum.

PT SMI menilai Jawa Timur memiliki potensi besar dalam memperkuat basis investor ritel domestik seiring meningkatnya literasi investasi masyarakat. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan jumlah investor di Jawa Timur terus meningkat.