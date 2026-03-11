BSI Edukasi Perencanaan Haji dan Umrah di ITS, Salurkan Beasiswa Rp75 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat ekosistem layanan ibadah haji dan umrah secara nasional dengan menyasar kalangan civitas akademika perguruan tinggi.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi dan literasi keuangan syariah bertajuk Langkah Emas ITS Berhaji & Umrah 2026 yang digelar di Grha Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Selasa (10/3).

Acara tersebut dihadiri Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Bambang Pramujati serta Project Leader RO XII BSI Surabaya Bali Nusra Muhammad Arif Gunawan.

Melalui kegiatan ini, BSI memperkenalkan berbagai solusi finansial bagi masyarakat yang ingin merencanakan ibadah ke Tanah Suci.

Beberapa produk yang diperkenalkan antara lain BSI Tabungan Haji, BSI Tabungan Umrah, BSI Mitraguna Haji Khusus, serta instrumen investasi seperti BSI Tabungan Emas.

Selain itu, BSI juga memperkenalkan kemudahan ekosistem digital melalui super app BYOND by BSI.

Melalui aplikasi tersebut, nasabah dapat mengakses layanan perjalanan ibadah dengan menggandeng berbagai mitra biro perjalanan penyelenggara haji khusus dan umrah terpercaya.

Layanan ini memungkinkan masyarakat memilih paket perjalanan ibadah secara lebih praktis, aman, dan terintegrasi langsung melalui aplikasi.