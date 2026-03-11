Banjir Bandang Situbondo Rusak 300 Hektare Sawah

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sekitar 300 hektare lahan pertanian di Situbondo terdampak banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah pada Sabtu (7/3) malam.

Data tersebut dicatat oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo setelah banjir merusak tanaman milik petani di beberapa kecamatan.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan banjir bandang yang terjadi pekan lalu memiliki dampak lebih besar dibandingkan banjir sebelumnya pada 21 Januari 2026.

"Banjir bandang kedua pada Sabtu (7/3) malam kemarin lebih besar dibandingkan banjir sebelumnya pada 21 Januari lalu dan dampaknya cukup signifikan. Data sementara luasannya sekitar 300 hektare," kata Rio, Selasa (10/3).

Menurut dia, kerusakan lahan pertanian cukup signifikan. Di Desa Bloro, Kecamatan Besuki, misalnya, lahan yang rusak akibat banjir pada 21 Januari lalu hanya sekitar 5,5 hektare.

Namun, banjir kedua menyebabkan area terdampak semakin luas dan saat ini masih dalam proses pendataan oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Rio menyebut sebagian petani sebenarnya telah kembali menanam setelah banjir pertama. Namun, tanaman mereka kembali rusak akibat banjir susulan.

"Saat ini petani banyak yang belum tanam kembali karena takut ada hujan lagi, terus banjir lagi," ujarnya.