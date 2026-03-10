Remaja Tenggelam di Bekas Galian C Pasuruan Ditemukan Meninggal Dunia

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Muhammad Sofa Alfian (13) remaja yang dilaporkan tenggelam di bekas tambang galian C di Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, ditemukan meninggal dunia, Selasa (10/3).

Korban ditemukan setelah dilaporkan tenggelam sejak Senin (9/3).

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit selaku SMC (SAR Mission Coordinator) mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 08.55 WIB setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan metode penyelaman di sekitar lokasi kejadian.

“Korban ditemukan sekitar lima meter dari titik awal yang diduga menjadi lokasi korban tenggelam,” ujar Nanang.

Nanang menjelaskan kejadian ini bermula saat korban bermain di sekitar area bekas tambang yang telah menjadi kubangan air.

Warga kemudian menemukan sandal di tepi kubangan dan setelah ditelusuri diketahui milik korban yang tidak kunjung pulang ke rumah.

Keterangan dari teman-teman korban menguatkan dugaan bahwa korban tenggelam di lokasi tersebut.

"Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak terkait untuk meminta bantuan pencarian," katanya.