Tragis, Bocah 10 Tahun Tenggelam di Waduk Sambikerep Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun dilaporkan tenggelam di Waduk Sambikerep, Surabaya, Selasa (10/3). Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tim gabungan melakukan pencarian di lokasi kejadian.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya (BPBD) Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kejadian diterima petugas sekitar pukul 12.25 WIB.

Petugas BPBD kemudian langsung menuju lokasi yang berada di belakang Kantor Kelurahan Sambikerep atau tepatnya di Jalan Raya Sambikerep Nomor 121.

“Petugas BPBD Kota Surabaya tiba di lokasi pada pukul 12.31 WIB dengan waktu respons sekitar enam menit setelah laporan diterima,” kata Linda dalam keterangan tertulis.

Korban diketahui berinisial IR (10), warga Dukuh Bungkal, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep.

Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan teman korban, yakni FA (11) dan JS (11), korban sebelumnya berada di area waduk sebelum akhirnya tenggelam. Saat itu korban hanya mengenakan celana pendek dan tidak memakai baju.

Setibanya di lokasi, petugas langsung berkoordinasi dengan para saksi dan melakukan pencarian.

Tim BPBD bersama relawan Projopati Kelurahan Made melakukan pencarian menggunakan teknik penyelaman manual.