Lenovo Luncurkan Aura Edition, Laptop AI untuk Proposal dan Presentasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah persaingan bisnis dan industri kreatif yang semakin dinamis, kecepatan berpikir saja tidak lagi cukup. Profesional kini membutuhkan perangkat yang mampu mendukung proses kerja lebih efektif, adaptif, dan berbasis insight.

Menjawab kebutuhan tersebut, Lenovo menghadirkan lini Lenovo Aura Edition yang mencakup Yoga Aura Edition untuk segmen konsumen serta ThinkPad Aura Edition untuk segmen komersial.

Perangkat ini ditenagai AI on-device melalui Lenovo AI Now, pengalaman Copilot+ PC, serta fitur pintar seperti Smart Connect dan Smart Modes yang dirancang membantu pengguna bekerja lebih cepat, terstruktur sekaligus menjaga keamanan data.

Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan mengatakan AI seharusnya menghadirkan manfaat nyata bagi pengguna dalam aktivitas sehari-hari.

“Kami percaya AI harus menghadirkan nilai nyata yang langsung dirasakan pengguna. Melalui Yoga Aura Edition dengan integrasi Lenovo AI Now dan kemampuan AI on-device, kami menghadirkan pengalaman komputasi yang lebih personal, aman, dan relevan,” kata Santi, Selasa (10/3).

Dia menambahkan inovasi tersebut sejalan dengan visi Smarter AI for All, yakni menghadirkan teknologi yang adaptif terhadap dinamika kerja modern.

Dalam praktiknya, perangkat ini juga dimanfaatkan oleh T&DON, spesialis teknik presentasi, untuk memaksimalkan proses penyusunan proposal dan pitching.

Dengan pendekatan dialogis dan berorientasi pada audiens, T&DON memanfaatkan berbagai fitur AI pada Lenovo Aura Edition untuk memperkuat narasi, menyusun alur presentasi yang persuasif, serta membangun koneksi lebih kuat dengan calon klien.