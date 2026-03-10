SMA Pamekasan Tolak 1.002 Paket MBG, Lele Masih Hidup dan Mentah

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - SMA Negeri 2 Pamekasan menolak 1.022 porsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedianya dibagikan kepada siswa dan guru pada Senin (9/3). Penolakan dilakukan karena sekolah menemukan menu berupa ikan lele yang dikirim dalam kondisi mentah termarinasi, bahkan ada yang masih hidup.

Kepala SMAN 2 Pamekasan Moh Arifin mengatakan penolakan tersebut berlaku untuk jatah MBG selama tiga hari, yakni 9 hingga 11 Maret 2026.

“Penolakan untuk jatah MBG tiga hari, Senin sampai Rabu, tanggal 9 sampai 11 Maret. Isinya dua potong tempe, dua potong tahu, dan satu lele mentah,” kata Arifin, Selasa (10/3).

Arifin menilai kualitas menu yang dikirim oleh dapur penyedia tidak layak dikonsumsi dan berpotensi membahayakan siswa. Menurutnya, ikan lele mentah tersebut diperkirakan akan cepat membusuk jika dibiarkan terlalu lama.

“MBG hari ini di SMA 2 tidak layak dibagikan kepada siswa dan guru. Lele yang masih hidup ini diperkirakan pukul 12.00 WIB, sudah membusuk dan bisa merusak makanan lain,” ujarnya.

Dia juga mengaku menemukan lele mentah tersebut ditempatkan dalam wadah yang sama dengan potongan tempe dan tahu ungkep.

“Kumis lelenya masih utuh. Ini sangat disesalkan oleh sekolah karena berpotensi menjadi sampah karena pasti akan dibuang oleh siswa,” ucapnya.

Arifin menyebut kejadian tersebut bukan yang pertama terjadi. Pihak sekolah, bahkan mempertimbangkan meninjau ulang kerja sama dengan dapur penyedia MBG.