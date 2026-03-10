Arus Mudik ke Pulau Raas Melonjak, Penumpang Feri Naik 60 Persen

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Arus mudik Lebaran di jalur penyeberangan Pelabuhan Jangkar menuju kepulauan di Madura mulai meningkat.

Manajer PT Dharma Dwipa Utama Maman Surahman menyebut jumlah penumpang feri rute Situbondo–Madura pada H-11 Idul Fitri 1447 Hijriah melonjak signifikan.

"Peningkatan arus mudik pada H-11 Lebaran tahun ini mencapai sekitar 60 persen dibanding hari biasa," ujar Maman di Pelabuhan Jangkar, Senin (10/3).

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, dua armada feri milik PT Dharma Dwipa Utama yakni KMP Dharma Kartika dan KMP Wicitra Dharma I menambah ekstra trip selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran.

Pada malam H-11, KMP Dharma Kartika yang melayani rute Pelabuhan Jangkar menuju Pulau Raas mengangkut sekitar 324 penumpang serta sejumlah kendaraan roda dua dan mobil pribadi.

Mayoritas pemudik tujuan Pulau Raas diketahui bekerja di Bali. Mereka memilih pulang lebih awal karena Idulfitri tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi di Bali.

Kondisi tersebut membuat sebagian pemudik ingin menghindari kepadatan di Pelabuhan Jangkar.

"Sebagian besar pemudik asal Pulau Raas dan Pulau Sapudi yang bekerja di Bali mengawali mudik lebih awal untuk menghindari antrean panjang di pelabuhan," jelas Maman.