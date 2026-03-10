JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini BGN Klarifikasi Video Viral Menu MBG Lele Mentah dan Hidup di Pamekasan

BGN Klarifikasi Video Viral Menu MBG Lele Mentah dan Hidup di Pamekasan

Selasa, 10 Maret 2026 – 16:40 WIB
BGN Klarifikasi Video Viral Menu MBG Lele Mentah dan Hidup di Pamekasan - JPNN.com Jatim
Ilustrasi makan bergizi gratis (MBG). Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait video viral yang menampilkan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di Kabupaten Pamekasan, Senin (9/3).

BGN menyebut video yang beredar di media sosial hanya menampilkan sebagian menu sehingga memunculkan persepsi yang tidak utuh mengenai makanan yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pamekasan Pademawu Buddagan.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan berdasarkan laporan lapangan, paket makanan yang disiapkan sebenarnya terdiri dari beberapa komponen menu.

Baca Juga:

Menu tersebut meliputi lele marinasi, tahu dan tempe ungkep, roti pizza, telur rebus, susu full cream, serta buah naga.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, menu yang disiapkan SPPG sebenarnya lengkap. Namun dalam video yang beredar hanya terlihat sebagian menu karena pihak sekolah menolak mengeluarkan paket makanan dari kendaraan distribusi,” kata Nanik di Jakarta, Selasa (10/3).

BGN menegaskan setiap menu dalam program MBG disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi serta standar keamanan pangan.

Baca Juga:

Karena itu, setiap laporan maupun polemik yang muncul di lapangan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dan evaluasi agar pelayanan kepada penerima manfaat tetap berjalan optimal.

“Program MBG menempatkan keamanan pangan dan kualitas gizi sebagai prioritas utama. Kami terus melakukan pemantauan serta evaluasi agar seluruh proses penyiapan hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Nanik.

Badan Gizi Nasional memberikan klarifikasi terkait video viral menu Program Makan Bergizi Gratis di Pamekasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   program mbg makan bergizi gratis menu mbg pamekasan BGN badan gizi nasional menu MBG lele marinasi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU