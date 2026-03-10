Inungsky Rilis Lagu Bawalah Aku, Cerita Kerinduan yang Emosional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Musisi asal Surabaya Inungsky merilis single terbarunya berjudul Bawalah Aku. Lagu bergenre pop alternatif itu dijadwalkan rilis pada 18 Januari 2026 dan akan tersedia di berbagai platform musik digital.

Melalui lagu tersebut, Inungsky mengangkat tema kerinduan terhadap seseorang yang dicintai serta keinginan sederhana untuk tetap bersama, meski harus melewati jarak dan keraguan.

Liriknya menggambarkan berbagai momen kebersamaan yang membekas dalam ingatan, mulai dari obrolan ringan, tawa, hingga pelukan di malam hari.

Pada bagian chorus, lagu ini menghadirkan permohonan tulus untuk tetap bersama orang yang dicintai, melampaui berbagai keraguan. Sementara itu, pada bagian bridge, lagu tersebut menegaskan satu keinginan sederhana, yakni kehadiran dan ketenangan dari sosok yang sama.

Inungsky dikenal sebagai musisi perempuan asal Surabaya yang memainkan bass kidal, sesuatu yang masih cukup jarang ditemui di industri musik Indonesia.

Sebelum menapaki karier solo, dia aktif tampil dari panggung ke panggung sebagai pemain band dan session player. Dia juga pernah terlibat dalam berbagai proyek musik, termasuk menjadi bagian dari Alffy and the True Friends.

Selain itu, Inungsky juga kerap tampil sebagai musisi pengiring sejumlah penyanyi, seperti Anji, Kobe, Feby Putri, hingga Eja Yang.

Berbekal pengalaman tersebut, Inungsky kemudian memutuskan menempuh karier solo agar dapat menghadirkan karya yang lebih personal. Langkah tersebut ditandai dengan perilisan single Langit Biru serta Bawalah Aku.