BRI Region 12 Surabaya Berbagi Bahagia dengan Anak Panti Asuhan di Ramadan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui BRI Region 12 Surabaya menggelar pengajian dan buka puasa bersama anak-anak panti asuhan dalam rangka menyemarakkan Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan bertema Pengajian dan Berbagi Bahagia di Bulan Ramadan 1447 H tersebut digelar di Masjid An-Nur Plaza BRI Tower, Surabaya, Kamis (26/2).

Acara diikuti jajaran manajemen serta Insan BRILiaN BRI Region 12 Surabaya dalam suasana penuh kebersamaan. Sebanyak 48 anak panti asuhan dari empat yayasan di Surabaya turut diundang dalam kegiatan tersebut.

Keempat yayasan itu yakni PAY Pesantren Luhur At Tholibin di Rungkut, PAY Daarul Musthofa, Yayasan Ibnu Sina Kertajaya, serta Yayasan Nurani Indonesia di Petemon.

Dalam kesempatan tersebut, BRI Region 12 Surabaya juga menyalurkan santunan kepada anak-anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan.

Santunan diserahkan secara simbolis oleh Regional CEO BRI Region 12 Surabaya Reza Syahrizal Setiaputra kepada perwakilan anak-anak panti asuhan.

Reza mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program BRI Peduli sebagai wujud komitmen perusahaan untuk terus hadir di tengah masyarakat.

“Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk mempererat silaturahmi sekaligus berbagi kebahagiaan dengan sesama,” kata Reza, Senin (9/3).