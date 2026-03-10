Diduga Pengemudi Mengantuk, Mobil HR-V Terbalik di Darmokali

JPNN.com

Selasa, 10 Maret 2026 – 12:07 WIB
Mobil Honda HR-V terbalik setelah menabrak pembatas jalan di Jalan Darmokali Surabaya. Kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi mengantuk, Selasa (10/3). Foto: Dok. BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Honda HR-V terbalik setelah menabrak pembatas jalan di Jalan Darmokali, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Selasa (10/3) pagi. Kecelakaan tersebut juga menyebabkan seorang pengendara motor yang melintas di lokasi mengalami luka.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 08.30 WIB. Tim rescue kemudian langsung diberangkatkan menuju lokasi.

"Unit Team Rescue Pasar Turi berangkat pukul 08.31 WIB dan tiba di lokasi pukul 08.36 WIB untuk melakukan koordinasi serta proses evakuasi kendaraan," kata Linda.

Mobil yang terlibat kecelakaan diketahui bernomor polisi L 1442 BBR dan dikemudikan DAP (25) warga Surabaya.

Dalam insiden tersebut, pengemudi mobil mengalami luka robek di bagian atas kepala, namun masih dalam kondisi sadar. Selain itu, seorang pengendara sepeda motor Honda PCX berinisial AA (30), warga Bulak Rukem Timur, Surabaya, juga ikut terimbas dalam kejadian tersebut.

Motor berpelat nomor L 5811 W yang dikendarai AA tersenggol mobil sebelum akhirnya kendaraan roda empat tersebut terbalik. Akibat kejadian itu, AA mengalami luka di bagian kepala dan tangan kiri.

Mobil Honda HR-V terbalik setelah menabrak pembatas jalan di Jalan Darmokali Surabaya. Kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi mengantuk.
