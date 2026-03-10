Kodam V Brawijaya Siap Jalankan Perintah Siaga 1 dari Panglima TNI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kodam V/Brawijaya menyatakan kesiapan penuh menjalankan instruksi Panglima TNI terkait penetapan status Siaga 1 di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah tersebut merupakan antisipasi terhadap potensi eskalasi situasi keamanan dalam negeri yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.

Perintah kesiagaan itu tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diterbitkan pada 1 Maret 2026.

Telegram tersebut ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun yang menginstruksikan seluruh jajaran TNI meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika situasi nasional.

Wakapendam V/Brawijaya Letkol Czi Yudo Aji Susanto menegaskan jajaran Kodam V/Brawijaya akan menjalankan setiap kebijakan Mabes TNI.

Menurut dia, koordinasi internal terus dilakukan untuk memastikan stabilitas keamanan di wilayah Jawa Timur tetap terjaga.

“Pada intinya kami Kodam V/Brawijaya sebagai satuan bawah tetap selaras dengan kebijakan komando atas,” kata Yudo saat dikonfirmasi, Selasa (10/3).

Selain memperkuat koordinasi internal, pihaknya juga melakukan pemetaan kondisi wilayah sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan.