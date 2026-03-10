Cuaca Malang Hari ini, Cerah-Berawan Pagi-Sore, Malam Gerimis di Sejumlah Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (10/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siang dan sore berawan di seluruh kawasan.

Malamnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Donomulyo. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.