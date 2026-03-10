Cuaca Jawa Timur 10 Maret 2026, Pagi dan Siang Wilayah Berikut Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (10/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Probolinggo Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Kota Surabaya, Lamongan, Sampang, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah berawan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)