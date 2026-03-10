National Hospital Gelar Doctor’s Award, Tekankan Pentingnya Kerja Tim Dokter
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kerja sama tim dinilai menjadi kunci penting dalam pelayanan kesehatan modern di rumah sakit.
Hal itu disampaikan Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan National Hospital dr Jordan Bakhriansyah, Sp.JP, FIHA dalam acara Doctor’s Award yang digelar di Surabaya, Minggu (8/3).
Menurut dia, pelayanan kesehatan saat ini tidak lagi bertumpu pada kemampuan individu dokter, tetapi pada kekuatan kolaborasi antar tenaga medis.
“Dalam merawat pasien tidak lagi ada ego pribadi yang dikedepankan. Yang paling penting adalah bagaimana tim medis bisa bekerja bersama untuk memberikan pelayanan terbaik,” kata dr Jordan.
Dia menjelaskan praktik pelayanan kesehatan modern menuntut dokter dari berbagai spesialisasi bekerja secara terintegrasi, terutama ketika pasien membutuhkan penanganan dari beberapa disiplin ilmu sekaligus.
Karena itu, budaya kerja kolaboratif dinilai menjadi kebutuhan penting di dunia medis saat ini.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap profesionalisme tenaga medis, National Hospital menggelar Doctor’s Award.
Berbeda dengan penghargaan pada umumnya yang menilai capaian klinis atau jumlah pasien, penghargaan ini menyoroti aspek keseharian dokter dalam melayani pasien.
National Hospital Surabaya menggelar Doctor’s Award sebagai bentuk apresiasi bagi dokter yang menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam pelayanan pasien.
