JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini National Hospital Gelar Doctor’s Award, Tekankan Pentingnya Kerja Tim Dokter

National Hospital Gelar Doctor’s Award, Tekankan Pentingnya Kerja Tim Dokter

Selasa, 10 Maret 2026 – 12:37 WIB
National Hospital Gelar Doctor’s Award, Tekankan Pentingnya Kerja Tim Dokter - JPNN.com Jatim
National Hospital Surabaya menggelar Doctor's Award 2026. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kerja sama tim dinilai menjadi kunci penting dalam pelayanan kesehatan modern di rumah sakit.

Hal itu disampaikan Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan National Hospital dr Jordan Bakhriansyah, Sp.JP, FIHA dalam acara Doctor’s Award yang digelar di Surabaya, Minggu (8/3).

Menurut dia, pelayanan kesehatan saat ini tidak lagi bertumpu pada kemampuan individu dokter, tetapi pada kekuatan kolaborasi antar tenaga medis.

Baca Juga:

“Dalam merawat pasien tidak lagi ada ego pribadi yang dikedepankan. Yang paling penting adalah bagaimana tim medis bisa bekerja bersama untuk memberikan pelayanan terbaik,” kata dr Jordan.

Dia menjelaskan praktik pelayanan kesehatan modern menuntut dokter dari berbagai spesialisasi bekerja secara terintegrasi, terutama ketika pasien membutuhkan penanganan dari beberapa disiplin ilmu sekaligus.

Karena itu, budaya kerja kolaboratif dinilai menjadi kebutuhan penting di dunia medis saat ini.

Baca Juga:

Sebagai bentuk apresiasi terhadap profesionalisme tenaga medis, National Hospital menggelar Doctor’s Award.

Berbeda dengan penghargaan pada umumnya yang menilai capaian klinis atau jumlah pasien, penghargaan ini menyoroti aspek keseharian dokter dalam melayani pasien.

National Hospital Surabaya menggelar Doctor’s Award sebagai bentuk apresiasi bagi dokter yang menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam pelayanan pasien.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   national hospital surabaya National Hospital penghargaan dokter kerja tim dokter kolaborasi tenaga medis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU