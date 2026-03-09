Libur Lebaran, Layanan Perumda Air Minum Surya Sembada Surabaya Tetap Standby 24 Jam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya memastikan bahwa pelayanan kepada pelanggan tetap siaga selama 24 jam selama masa libur Hari Raya Idulfitri 2026.

Manajer Senior Komersial dan Hubungan Pelanggan Perumda Air Minum Surya Sembada Ari Bimo Sakti mengatakan operasional kantor dan pelayanan tatap muka (customer service) mengikuti jadwal libur yang telah ditetapkan Pemerintah, yakni mulai 18 Maret hingga 25 Maret 2026.

Meski demikian, pelanggan tetap dapat menyampaikan pengaduan maupun mendapatkan layanan dari Perumda Air Minum Surya Sembada.

“Selama libur Lebaran, pelanggan dapat menyampaikan keluhan pelayanan Perumda Air Minum Surya Sembada melalui call center, WhatsApp Center, serta melalui aplikasi CIS,” kata Ari, Senin (9/3).

Selain layanan komunikasi, Perumda Air Minum Surya Sembada juga tetap menyiagakan petugas teknis di lapangan untuk menangani berbagai potensi gangguan pelayanan.

“Selama libur Lebaran kami tetap menyiagakan petugas teknis seperti biasa. Jika pelanggan mengalami gangguan aliran air di rumah, petugas kami tetap dapat datang untuk melakukan penanganan," katanya.

"Apabila terjadi kebocoran pada jaringan perpipaan, tim teknis juga tetap siaga di lapangan. Selain itu, layanan tangki air juga tetap standby selama 24 jam penuh,” ujar dia.

Dengan kesiapan tersebut, pelanggan diharapkan tetap merasa aman dan nyaman selama menikmati libur Lebaran.