Tol Prosiwangi Dibuka Saat Mudik, Ini Jam Operasionalnya

Senin, 09 Maret 2026 – 21:00 WIB
Senin, 09 Maret 2026 – 21:00 WIB
PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi (PT JPB) membuka jalur fungsional Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi. Foto: Dok. PT JPB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali (BBPJN) akan membuka fungsional ruas Tol Probolinggo–Banyuwangi atau Prosiwangi selama periode mudik Lebaran 2026.

Ruas tol tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis mulai 14 hingga 28 Maret 2026 untuk membantu kelancaran arus mudik.

Kepala BBPJN Jatim-Bali Javid Hurriyanto mengatakan tol fungsional yang dibuka memiliki panjang sekitar 50 kilometer.

“Fungsional tol Probolinggo–Banyuwangi sepanjang 50 kilometer, mulai dari segmen Gending hingga Besuki atau Situbondo Barat,” kata Javid di Surabaya, Senin (9/3).

Namun, operasional ruas tol tersebut tidak dibuka selama 24 jam.

Javid menjelaskan ruas Paiton hingga Situbondo Barat hanya dapat digunakan oleh kendaraan kecil mulai pukul 06.00 hingga 16.00 WIB.

“Paiton sampai Situbondo Barat hanya untuk kendaraan kecil, mulai pukul 06.00 sampai 16.00 WIB,” ujarnya.

Pembatasan waktu operasional dilakukan karena sejumlah fasilitas tol belum sepenuhnya terpasang.

Tol Probolinggo-Banyuwangi atau Prosiwangi sepanjang 50 km dibuka fungsional gratis saat mudik Lebaran 2026, namun hanya beroperasi pukul 06.00–16.00 WIB.
