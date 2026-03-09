IPIP Salurkan Santunan kepada 200 Dhuafa dan Anak Yatim di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ikatan Perempuan Indonesia Peduli (IPIP) menyalurkan santunan kepada kaum dhuafa dan anak yatim piatu dalam momentum Ramadan. Kegiatan sosial tersebut digelar di Livin Land Mandiri, Surabaya, Senin (9/3).

Ketua IPIP Asrilia Kurniati mengatakan dalam kegiatan kali ini pihaknya secara khusus menyasar kelompok masyarakat yang selama ini jarang mendapatkan perhatian.

Peserta penerima santunan terdiri dari marbot masjid, guru ngaji, penggali kubur hingga pengumpul sampah.

“Peserta penerima santunan ada marbot, bapak ibu guru ngaji, penggali kubur sampai pengumpul sampah. Totalnya sekitar 200 orang,” kata Asrilia.

Dia menjelaskan jumlah penerima sengaja dibatasi agar bantuan yang diberikan bisa lebih maksimal, baik berupa sembako maupun uang tunai.

“Kenapa tidak banyak karena kami ingin mereka menerima bantuan yang lebih layak, baik sembako maupun uang tunai. Alhamdulillah kegiatan ini juga didukung oleh Mandiri,” ujarnya.

Menurut Asrilia, IPIP sebelumnya juga pernah menyalurkan santunan kepada ribuan dhuafa dan ratusan anak yatim piatu. Namun, tahun ini pihaknya ingin lebih fokus pada profesi yang jarang tersentuh bantuan sosial.

“Tahun lalu kami memberikan santunan kepada sekitar 2.000 dhuafa dan 200 anak yatim. Kali ini kami khususkan kepada profesi yang jarang diperhatikan seperti penggali kubur, pengumpul sampah, guru ngaji hingga marbot,” jelasnya.