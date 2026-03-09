JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kasus Diabetes Tembus 248 Ribu,Begini Imbauan Pemkot Surabaya

Kasus Diabetes Tembus 248 Ribu,Begini Imbauan Pemkot Surabaya

Senin, 09 Maret 2026 – 19:07 WIB
Kasus Diabetes Tembus 248 Ribu,Begini Imbauan Pemkot Surabaya - JPNN.com Jatim
Penderita diabetes jangan mengabaikan kesemutan dan mati rasa, karena dampaknya buruk. Ilustrasi Foto: Antara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus penyakit tidak menular di Kota Surabaya mengalami peningkatan signifikan. Data Dinas Kesehatan setempat, pada tahun 2025 menunjukkan ada 10 jenis penyakit tidak menular.

Hipertensi menempati urutan pertama dengan jumlah kasus mencapai 248.193 kasus. Sementara Diabetes Melitus berada di urutan kedua dengan 112.893 kasus.

Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, salah satu faktor risiko utama yang berperan dalam terjadinya Hipertensi dan Diabetes Melitus adalah obesitas yang ditandai dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) 27.

Baca Juga:

“Obesitas pada penduduk usia 15 tahun tercatat sebesar 13,48 persen. Salah satunya dipengaruhi oleh tingginya konsumsi makanan dan minuman kandungan gula, garam, dan lemak secara berlebihan, terutama pada makanan siap saji dan jajanan,”ujar Lilik

Menurut Lilik, pola Konsumsi Gula Garam Lemak yang terbentuk sejak usia dini, berpotensi berlanjut hingga usia dewasa.

"Meningkatkan risiko terjadinya obesitas, Diabetes Melitus, serta Hipertensi pada usia produktif,” bebernya.

Baca Juga:

Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian, Pemkot Surabaya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.7.10/ 5702/ 436.7.2/2026 tentang Pemberitahuan Pembatasan Gula, Garam, dan Lemak, pada 2 Maret 2025.

Surat tersebut memuat sejumlah ketentuan yang ditujukan kepada masyarakat, perangkat daerah, instansi, hingga satuan pendidikan.

Pemkot Surabaya keluarkan SE pembatasan gula, garam dan lemak untuk cegah kasua diabetes dan hipertensi
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Pemkot Surabaya Kasus Diabetes kasus diabetes surabaya kasus hipertensi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU