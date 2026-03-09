Program MBG Harus Tepat Sasaran, Ini Pesan Indah Kurniawati

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Anggota DPR RI dari Komisi IX Indah Kurniawati mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Indah saat sosialisasi program MBG di Gedung Serbaguna PT Karya Bintang Mandiri, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (7/3).

Dalam sambutannya secara daring, Indah mengatakan program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan memiliki daya saing tinggi.

“Program ini tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan kelompok masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian dari upaya mencegah stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Indah.

Dia menegaskan program tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari uang rakyat.

Karena itu, masyarakat juga memiliki peran penting untuk ikut mengawasi pelaksanaan program agar berjalan baik dan tepat sasaran.

Indah berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai tujuan serta manfaat program MBG.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan agar pelaksanaan program di lapangan semakin optimal.