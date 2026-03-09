JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Ekstrem, Ranu Regulo Ditutup Sementara untuk Wisatawan

Cuaca Ekstrem, Ranu Regulo Ditutup Sementara untuk Wisatawan

Senin, 09 Maret 2026 – 13:08 WIB
Cuaca Ekstrem, Ranu Regulo Ditutup Sementara untuk Wisatawan - JPNN.com Jatim
Arsip foto - Foto udara suasana wisata Ranu Regulo di Lumajang, Jawa Timur, Kamis (12/9/2024). ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/Spt.

jatim.jpnn.com, MALANG - Kawasan wisata Ranu Regulo ditutup sementara dari aktivitas wisata mulai Minggu (8/3) hingga waktu yang belum ditentukan.

Penutupan dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sebagai langkah antisipasi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi selama Maret 2026.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan keputusan tersebut diambil untuk menghindari risiko yang dapat membahayakan wisatawan.

Baca Juga:

"Keputusan penutupan Ranu Regulo ini sebagai bentuk mengantisipasi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, memastikan keselamatan serta kenyamanan para pengunjung di sana," kata Rudijanta di Malang, Senin.

Penutupan tersebut diumumkan secara resmi melalui Surat Pengumuman Nomor: PG.1/T.8/TU/KSA.02.01/B/03/2026 tertanggal 8 Maret 2026.

Kebijakan itu juga mempertimbangkan peringatan dini cuaca ekstrem yang disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Baca Juga:

Cuaca ekstrem dipicu sejumlah faktor, di antaranya aktifnya angin Monsun Asia, gangguan atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO), serta gelombang Equatorial Rossby yang melintasi wilayah Jawa Timur.

Selain itu, kondisi tersebut diperkuat oleh meningkatnya suhu muka laut di wilayah Selat Madura dan atmosfer lokal yang labil di Jawa Timur.

Balai Besar TNBTS menutup wisata Ranu Regulo mulai 8 Maret 2026 akibat potensi cuaca ekstrem. Sebanyak 156 wisatawan dijadwalkan melakukan reschedule.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   ranu regulo TNBTS wisata Bromo Tengger Semeru penutupan ranu regulo cuaca ekstrem

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU