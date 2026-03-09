Cuaca Malang Hari ini, Pagi dan Siang Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan Berikut
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (9/3) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya Blimbing dan Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kedungkandang, Klojen, dan Sukun berawan.
Siang sampai malam berawan di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Paginya gerimis mengguyur Bululawang, Gondanglegi, Karangploso, Kepanjen, Lawang, Pakisaji, dan Singosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.
Siangnya gerimis mengguyur Bululawang dan Lawang. Kawasan lainnya berawan.
Sore dan malam cuaca di seluruh kawasan berawan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-28 derajat celsius.
Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
