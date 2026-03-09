JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pohon Tumbang Timpa Motor di Magetan, Bocah 10 Tahun Meninggal

Pohon Tumbang Timpa Motor di Magetan, Bocah 10 Tahun Meninggal

Senin, 09 Maret 2026 – 08:33 WIB
Pohon Tumbang Timpa Motor di Magetan, Bocah 10 Tahun Meninggal - JPNN.com Jatim
Petugas BPBD Magetan dibantu warga mengevakuasi korban tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Magetan-Ngawi, Desa Bayemtaman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Jatim, Minggu (8/3/2026). ANTARA/HO-BPBD Magetan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Angin kencang yang melanda wilayah Magetan menumbangkan pohon trembesi dan menimpa tiga pengendara sepeda motor di Jalan Raya Magetan–Ngawi, Desa Bayemtaman, Kecamatan Kartoharjo, Minggu sore.

Akibat kejadian itu, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan (BPBD) Eka Radityo mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat hujan ringan hingga sedang disertai angin kencang.

Baca Juga:

“Hujan disertai angin kencang mengakibatkan pohon trembesi tumbang dan menimpa tiga pengendara sepeda motor yang berboncengan. Dari tiga korban tersebut, satu meninggal dunia dan dua lainnya luka,” kata Eka di Magetan.

Korban meninggal diketahui bernama Artha Rizky (10) warga Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Adapun kedua orang tuanya, Agus Tri Antoko (36) dan Supriyani (36) mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat.

Eka menjelaskan berdasarkan keterangan warga dan petugas di lapangan, pohon tumbang terjadi secara tiba-tiba saat korban melintas di lokasi kejadian.

Baca Juga:

Angin kencang merobohkan pohon trembesi di tepi jalan hingga menimpa sepeda motor yang berada tepat di bawahnya. Selain menimpa korban, pohon tersebut juga sempat menutup seluruh badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas kendaraan roda dua maupun roda empat di jalur Magetan–Ngawi.

Warga yang berada di sekitar lokasi segera memberikan pertolongan dengan mengevakuasi para korban ke tepi jalan dan menghubungi petugas.

Angin kencang di Magetan menumbangkan pohon trembesi yang menimpa tiga pengendara motor. Seorang bocah 10 tahun meninggal dan dua orang luka.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pohon tumbang magetan angin kencang magetan bocah tewas tertimpa pohon BPBD Magetan cuaca esktrem kecelakaan pohon tumbang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU