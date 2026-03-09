Pohon Tumbang Timpa Motor di Magetan, Bocah 10 Tahun Meninggal

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Angin kencang yang melanda wilayah Magetan menumbangkan pohon trembesi dan menimpa tiga pengendara sepeda motor di Jalan Raya Magetan–Ngawi, Desa Bayemtaman, Kecamatan Kartoharjo, Minggu sore.

Akibat kejadian itu, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan (BPBD) Eka Radityo mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat hujan ringan hingga sedang disertai angin kencang.

“Hujan disertai angin kencang mengakibatkan pohon trembesi tumbang dan menimpa tiga pengendara sepeda motor yang berboncengan. Dari tiga korban tersebut, satu meninggal dunia dan dua lainnya luka,” kata Eka di Magetan.

Korban meninggal diketahui bernama Artha Rizky (10) warga Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Adapun kedua orang tuanya, Agus Tri Antoko (36) dan Supriyani (36) mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat.

Eka menjelaskan berdasarkan keterangan warga dan petugas di lapangan, pohon tumbang terjadi secara tiba-tiba saat korban melintas di lokasi kejadian.

Angin kencang merobohkan pohon trembesi di tepi jalan hingga menimpa sepeda motor yang berada tepat di bawahnya. Selain menimpa korban, pohon tersebut juga sempat menutup seluruh badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas kendaraan roda dua maupun roda empat di jalur Magetan–Ngawi.

Warga yang berada di sekitar lokasi segera memberikan pertolongan dengan mengevakuasi para korban ke tepi jalan dan menghubungi petugas.