JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Lucy Kurniasari Minta Warga Surabaya Awasi Program MBG Agar Sesuai Standar

Lucy Kurniasari Minta Warga Surabaya Awasi Program MBG Agar Sesuai Standar

Senin, 09 Maret 2026 – 09:34 WIB
Lucy Kurniasari Minta Warga Surabaya Awasi Program MBG Agar Sesuai Standar - JPNN.com Jatim
Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari saat melakukan sosialisasi progra MBG di Balai RW 7 Kalibutuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Sabtu (7/3). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari bersama Anggota DPRD Kota Surabaya Mochammad Machmud dan perwakilan Badan Gizi Nasional Achmad Kudori melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balai RW 7 Kalibutuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Sabtu (7/3).

Lucy Kurniasari mengatakan program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang baik.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyasar peserta didik dari tingkat TK hingga SMA, tetapi juga kelompok masyarakat lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Baca Juga:

“Secara umum masyarakat menilai Program MBG sebagai kebijakan yang baik dan bermanfaat,” kata Lucy.

Meski begitu, dia mengakui sempat muncul kekhawatiran di masyarakat akibat berbagai informasi yang beredar di media sosial.

“Makanan bergizi memiliki manfaat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga harus diterima secara utuh oleh para penerima manfaat sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Baca Juga:

Lucy juga menegaskan masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut. Dia menilai partisipasi masyarakat melalui masukan dan pengaduan sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program MBG juga dinilai mampu mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Program tersebut melibatkan sektor peternakan, pertanian, serta pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Lucy Kurniasari menyosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Lucy Kurniasari badan gizi nasional makan bergizi gratis sosialisasi mbg sppg Komisi IX DPR RI

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU