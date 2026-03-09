Lucy Kurniasari Minta Warga Surabaya Awasi Program MBG Agar Sesuai Standar

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari bersama Anggota DPRD Kota Surabaya Mochammad Machmud dan perwakilan Badan Gizi Nasional Achmad Kudori melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balai RW 7 Kalibutuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Sabtu (7/3).

Lucy Kurniasari mengatakan program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang baik.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyasar peserta didik dari tingkat TK hingga SMA, tetapi juga kelompok masyarakat lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Secara umum masyarakat menilai Program MBG sebagai kebijakan yang baik dan bermanfaat,” kata Lucy.

Meski begitu, dia mengakui sempat muncul kekhawatiran di masyarakat akibat berbagai informasi yang beredar di media sosial.

“Makanan bergizi memiliki manfaat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga harus diterima secara utuh oleh para penerima manfaat sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Lucy juga menegaskan masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut. Dia menilai partisipasi masyarakat melalui masukan dan pengaduan sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program MBG juga dinilai mampu mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Program tersebut melibatkan sektor peternakan, pertanian, serta pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).