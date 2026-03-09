JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Ramadan Festive, KAI Daop 8 Tawarkan Diskon Mudik 30 Persen dan Flash Sale Tiket

Ramadan Festive, KAI Daop 8 Tawarkan Diskon Mudik 30 Persen dan Flash Sale Tiket

Senin, 09 Maret 2026 – 11:36 WIB
Ramadan Festive, KAI Daop 8 Tawarkan Diskon Mudik 30 Persen dan Flash Sale Tiket - JPNN.com Jatim
179.440 tiket lebaran di Daop 8 ludes terjual, masih ada 382.088 tiket masih tersedia.. Foto: Humas KAI Daop 8

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan program spesial bertajuk Ramadan Festive yang memberikan berbagai promo perjalanan kereta api selama bulan Ramadan 2026.

Program ini menawarkan potongan harga tiket hingga 30 persen serta promo flash sale dengan harga khusus yang hanya tersedia pada Senin, (9/3) besok.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiket kereta dengan harga lebih terjangkau sekaligus mempersiapkan perjalanan menjelang masa mudik.

Baca Juga:

“Program Ramadan Festive yang digelar hanya satu hari ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tiket dengan tarif lebih hemat serta membantu masyarakat merencanakan perjalanan kereta api lebih awal menjelang periode mudik,” ujar Mahendro, Minggu (8/3).

Melalui promo mudik tersebut, pelanggan bisa mendapatkan diskon sebesar 30 persen dengan melakukan pembelian tiket pada (9/3).

Promo ini berlaku untuk jadwal keberangkatan pada 9 hingga 20 Maret 2026 dengan jumlah tiket terbatas sesuai ketersediaan. Pembelian tiket dengan tarif diskon dapat dilakukan melalui seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.

Baca Juga:

Selain promo diskon, KAI Daop 8 Surabaya juga menghadirkan program flash sale dengan skema harga khusus.

Dalam program ini, tiket kereta api dijual dengan tarif Rp150.000 untuk kelas ekonomi, Rp300.000 untuk kelas eksekutif, serta Rp700.000 untuk layanan kereta Priority.

KAI Daop 8 Surabaya gelar Ramadan Festive dengan promo mudik diskon 30 persen dan flash sale tiket mulai Rp150 ribu.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   KAI Daop 8 Surabaya promo tiket kereta api tiket kereta api diskon tiket kereta api

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU