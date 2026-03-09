Ramadan Festive, KAI Daop 8 Tawarkan Diskon Mudik 30 Persen dan Flash Sale Tiket

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan program spesial bertajuk Ramadan Festive yang memberikan berbagai promo perjalanan kereta api selama bulan Ramadan 2026.

Program ini menawarkan potongan harga tiket hingga 30 persen serta promo flash sale dengan harga khusus yang hanya tersedia pada Senin, (9/3) besok.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiket kereta dengan harga lebih terjangkau sekaligus mempersiapkan perjalanan menjelang masa mudik.

“Program Ramadan Festive yang digelar hanya satu hari ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tiket dengan tarif lebih hemat serta membantu masyarakat merencanakan perjalanan kereta api lebih awal menjelang periode mudik,” ujar Mahendro, Minggu (8/3).

Melalui promo mudik tersebut, pelanggan bisa mendapatkan diskon sebesar 30 persen dengan melakukan pembelian tiket pada (9/3).

Promo ini berlaku untuk jadwal keberangkatan pada 9 hingga 20 Maret 2026 dengan jumlah tiket terbatas sesuai ketersediaan. Pembelian tiket dengan tarif diskon dapat dilakukan melalui seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.

Selain promo diskon, KAI Daop 8 Surabaya juga menghadirkan program flash sale dengan skema harga khusus.

Dalam program ini, tiket kereta api dijual dengan tarif Rp150.000 untuk kelas ekonomi, Rp300.000 untuk kelas eksekutif, serta Rp700.000 untuk layanan kereta Priority.