Banjir Situbondo, Dapur Umum Siapkan 3.000 Nasi Bungkus untuk Warga Terdampak

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten Situbondo mendirikan dapur umum untuk membantu ribuan warga terdampak banjir bandang yang menerjang permukiman dan fasilitas umum di sejumlah wilayah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Viskanto Adi Prabowo mengatakan dapur umum didirikan di Kantor Kecamatan Besuki untuk menyediakan makanan siap santap bagi warga terdampak.

"Dapur umum kami dirikan di Kantor Kecamatan Besuki, menyediakan makanan siap santap bagi ribuan warga terdampak banjir bandang di Kecamatan Besuki dan di Kecamatan Banyuglugur," kata Viskanto di Situbondo, Minggu (8/3).

Menurut dia, setiap hari Dinas Sosial memasak sekitar 2.000 hingga 3.000 nasi bungkus untuk didistribusikan kepada warga terdampak di dua kecamatan tersebut.

Viskanto menjelaskan makanan siap santap sangat dibutuhkan warga karena sebagian besar perabot rumah tangga, termasuk kompor dan alat memasak, rusak akibat terendam banjir bercampur lumpur.

"Memang ada bantuan beras dan makanan siap saji, tapi yang dibutuhkan warga saat ini adalah makanan jadi, atau nasi bungkus," ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak, pemerintah daerah juga berencana menambah satu dapur umum lagi di Kantor Kecamatan Banyuglugur.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Situbondo masih melakukan asesmen terkait jumlah rumah warga terdampak serta kerusakan fasilitas umum akibat banjir.