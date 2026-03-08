Sosialisasi MBG di Surabaya, Indah Kurniawati Ajak Warga Ikut Mengawasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan optimal dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Indah saat sosialisasi program MBG bersama masyarakat di Kebon Kota, Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Rabu (4/3).

Dalam kegiatan tersebut, Indah menjelaskan saat ini dirinya bertugas di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Komisi tersebut juga bermitra dengan Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta sejumlah lembaga terkait.

“Merupakan kehormatan bagi saya dapat menyapa Bapak-Ibu sekalian. Saat ini saya berada di Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Salah satu mitra kerja kami adalah Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Kesehatan dan lembaga lainnya,” ujar Indah.

Menurutnya, kehadiran Badan Gizi Nasional sebagai lembaga baru merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas.

Indah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis menjadi investasi jangka panjang negara untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan kecukupan gizi masyarakat, tidak hanya bagi anak-anak tetapi juga sejak masa kehamilan,” tuturnya.

Dia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program di lapangan agar berjalan transparan dan akuntabel.