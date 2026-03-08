Rizki Sadig Gelar PANsar Murah, 20 Ribu Paket Sembako Dijual Rp50 Ribu

jatim.jpnn.com, BLITAR - Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VI Ahmad Rizki Sadig menggelar pasar murah di sejumlah desa di Kediri, Tulungagung, dan Blitar.

Program bertajuk PANsar Murah itu digelar untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang Idul Fitri 2026.

“Alhamdulillah sesuai arahan Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan, kami diperintahkan menjaga stabilitas harga pangan dengan melaksanakan operasi pasar PANsar murah di berbagai daerah,” kata Rizki Sadig di Desa Rejoso, Kabupaten Blitar, Jumat (6/3).

Selain di Kabupaten Blitar, PANsar Murah juga digelar di sejumlah desa dan kelurahan di Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri, serta Tulungagung.

Sebanyak sekitar 20 ribu paket sembako dijual dengan harga murah, yakni Rp50 ribu per paket.

Rizki menjelaskan setiap paket sembako berisi gula, tepung, minyak goreng masing-masing satu kilogram serta beras premium lima kilogram.

“Alhamdulillah kami sudah melaksanakan di tiga kabupaten dan dua kota. Jumlahnya cukup banyak untuk masyarakat yang ikut program PANsar Murah,” ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengakui jumlah paket sembako masih terbatas sehingga belum bisa menjangkau seluruh masyarakat di daerah pemilihannya.