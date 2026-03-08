JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini MPM Honda Jatim Edukasi Konsumen tentang Pentingnya Asuransi Personal Accident

MPM Honda Jatim Edukasi Konsumen tentang Pentingnya Asuransi Personal Accident

Minggu, 08 Maret 2026 – 20:02 WIB
MPM Honda Jatim Edukasi Konsumen tentang Pentingnya Asuransi Personal Accident - JPNN.com Jatim
Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim Suhari memberikan sambutan dalam acara Ramadan Care MPM Honda Jatim di Kopi Bujend, Surabaya, Minggu (8/3). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - MPM Honda Jatim memberikan edukasi kepada konsumen di kalangan pengemudi ojek online terkait pentingnya perlindungan bagi pengendara dan penumpang.

Edukasi tersebut dikemas dalam kegiatan Ramadan Care sebagai agenda rutin tahunan selama bulan suci Ramadan. 

Branch Manager MPM Insurance Cabang Surabaya Christian Kaluti menjelaskan pihaknya memiliki produk Personal Accident (PA) Plus yang memberikan perlindungan bagi konsumen.

Baca Juga:

“Kami memberikan literasi kepada konsumen tentang pentingnya memproteksi pengemudi dan penumpang melalui produk Personal Accident Plus,” ujarn Christian di Surabaya, Minggu (8/3).

Christian menjelaskan setiap pembelian sepeda motor Honda baik secara tunai maupun kredit sudah mendapatkan perlindungan asuransi tersebut.

“Covernya berupa santunan jika terjadi meninggal dunia maupun cacat total tetap, termasuk cacat anggota tubuh yang tidak bisa difungsikan,” jelasnya.

Baca Juga:

Dia menambahkan proses klaim dilakukan melalui penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau terjadi kecelakaan akan ada penilaian dan santunan diberikan sesuai tabel yang ditetapkan oleh OJK,” tuturnya.

MPM Honda Jatim memberikan edukasi kepada pengemudi ojek online mengenai pentingnya perlindungan berkendara melalui produk asuransi Personal Accident Plus.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   MPM Honda Jatim MPM Insurance ramadan care honda asuransi kecelakaan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU