MPM Honda Jatim Edukasi Konsumen tentang Pentingnya Asuransi Personal Accident

jatim.jpnn.com, SURABAYA - MPM Honda Jatim memberikan edukasi kepada konsumen di kalangan pengemudi ojek online terkait pentingnya perlindungan bagi pengendara dan penumpang.

Edukasi tersebut dikemas dalam kegiatan Ramadan Care sebagai agenda rutin tahunan selama bulan suci Ramadan.

Branch Manager MPM Insurance Cabang Surabaya Christian Kaluti menjelaskan pihaknya memiliki produk Personal Accident (PA) Plus yang memberikan perlindungan bagi konsumen.

“Kami memberikan literasi kepada konsumen tentang pentingnya memproteksi pengemudi dan penumpang melalui produk Personal Accident Plus,” ujarn Christian di Surabaya, Minggu (8/3).

Christian menjelaskan setiap pembelian sepeda motor Honda baik secara tunai maupun kredit sudah mendapatkan perlindungan asuransi tersebut.

“Covernya berupa santunan jika terjadi meninggal dunia maupun cacat total tetap, termasuk cacat anggota tubuh yang tidak bisa difungsikan,” jelasnya.

Baca Juga: Karyawan MPM Honda Jatim Gotong Royong Bangun Rumah Warga Kurang Mampu di Sedati

Dia menambahkan proses klaim dilakukan melalui penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau terjadi kecelakaan akan ada penilaian dan santunan diberikan sesuai tabel yang ditetapkan oleh OJK,” tuturnya.