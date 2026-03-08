Korsleting Saat Mengecas HP, Rumah di Krembangan Surabaya Terbakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah rumah lantai 2 di Jalan Rembang nomor 135, Kecamatan Krembangan Surabaya mengalami kebakaran, Minggu (8/3).

Kabid DPKP Kota Surabaya Rokhim menjelaskan petugas menerima laporan kebakaran pukul 13.41 WIB.

"Tiba di lokasi pukul 13.46 WIB. Sebanyak 14 unit dikerahkan untuk memadamkan api," kata Rokhim.

Baca Juga: Kebakaran Rusunawa Sombo Diduga Akibat Korsleting Listrik

Rokhim menjelaskan kebakaran rumah milik Parno itu diduga karena korsleting listrik saat pemilik mengecas handphone.

"Kemungkinan adanya konsleting listrik saat ngecas lalu mengenai papan," kata dia.

Api cepat merambat membakar lantai 2 berukuran 3 m x 4 m. Api juga merambat hingga ke bangunan rumah di sebelahnya.

"Saat terjadi kebakaran, warga sempat menggunakan APAR untuk memadamkan api. Namun tidak bisa," ujarnya.

Beruntungan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Api pokok padam pukul 14.03 WIB. Pengecekan selesai dan dinyatakan kondusif pukul 14.24 WIB. (mcr23/jpnn)